ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac
- 1.06.2021, 18:37
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Ею прививают украинцев.
Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов.
Об этом сообщает агентство AFP.
Одобрение со стороны ВОЗ откроет вакцине Sinovac дорогу к регистрации на территории Европейского союза. В таком случае вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививке.
Как известно, вакцину CoronaVac применяют в Украине. Этим препаратом вакцинируют спортсменов, педагогов, а также людей, которые записались на прививку через портал или приложение "Дия".