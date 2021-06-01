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ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac

  • 1.06.2021, 18:37
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ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac
Фото: dailylviv.com

Ею прививают украинцев.

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов.

Об этом сообщает агентство AFP.

Одобрение со стороны ВОЗ откроет вакцине Sinovac дорогу к регистрации на территории Европейского союза. В таком случае вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививке.

Как известно, вакцину CoronaVac применяют в Украине. Этим препаратом вакцинируют спортсменов, педагогов, а также людей, которые записались на прививку через портал или приложение "Дия".

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