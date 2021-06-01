Пенсионерка: Хочу, чтобы Беларусь была европейской, демократической, свободной 1.06.2021, 18:49

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фото: tut.by

Галина Иванова рассказала об активности пенсионеров и своем видении настоящего и будущего Беларуси.

16 мая Галина Иванова оставила цветок недалеко от места гибели Александра Тарайковского, а через две недели за это суд выписал ей 4350 рублей штрафа. Журналисты поговорили с Галиной Герасимовной о суде, активности пенсионеров и ее видении настоящего и будущего Беларуси.

Галина Герасимовна живет недалеко от станции метро «Пушкинская» и часто гуляет вдоль прилегающих улиц. А когда коммунальные службы в этом районе косят траву, она собирает срезанные цветы.

— Нашла тюльпан, очень красивый, пушистый. Но он немного подвял — такой домой уже не возьмешь. Думаю, положу сюда, где цветы оставляют (недалеко от места гибели Александра Тарайковского — Прим. ред.). Положила я его к другим цветам и пошла, — вспоминает Галина Иванова день задержания.

Вскоре после того, как женщина отошла от импровизированного мемориала, перед ней остановился характерный микроавтобус, на котором ездят силовики. На нем ее и доставили в РУВД.

— Вышли из буса двое хлопцев и попросили пройти с ними. Я спросила, куда и зачем. «Пройдемте, там скажем», — говорят они. Я говорю, что не пойду, потому что меня в молодости уже завозили в лес на машине. Потом я спросила, кто они, — показали удостоверение МВД.

По дороге в отделение милиции женщина разговорилась с теми, кто ее задержал, спросила: «За что? Что я такого сделала?» Ей ответили, что за цветы.

В отделении милиции на Галину Герасимовну составили протокол, где написано, что она приняла участие в несанкционированном пикетировании. После составления протокола ее отпустили до суда. Ни во время задержания, ни в РУВД, говорит собеседница, она не испугалась. А вот размер штрафа, который выписал суд, удивил: она надеялась, что если штраф и будет, то не больше 100 базовых величин.

«Пусть напишут закон, что нельзя класть цветы к мемориалу»

На заседании суда по делу Ивановой 31 мая по скайпу присутствовал свидетель — сотрудник органов внутренних дел.

— Свидетель в маске говорит, что я положила цветок и подняла руку с пальцами вверх (знак V – Прим. ред.), а машины гудели. Но там вообще ни одного человека не было, машины я даже не видела. Положила и пошла. Но судья же верит ему, а не мне, — рассказывает женщина.

В итоге судья выписала штраф в размере 150 базовых величин (4350 рублей). Она говорит, что выплатить такую сумму сразу нереально. Но прежде чем думать о том, как платить, женщина планирует обжаловать решение суда: она не понимает, за что ей выписали штраф, ведь в Беларуси нет закона, запрещающего класть цветы у мемориала или на тротуар. «Пусть напишут закон, что нельзя класть цветы к мемориалу», — возражает женщина.

— Юристы помогут составить жалобу, и я буду обжаловать решение суда. Так у меня будет два месяца. Если не получится обжаловать, после этого я напишу заявление на рассрочку, чтобы полгода платить. Знаю, что еще можно написать заявление, чтобы у меня высчитывали штраф с пенсии. Тогда 300 рублей оставят, а остальное будут забирать, — делится пенсионерка планом о том, как собирается справиться с большими расходами.

«Внутри все переворачивалось»

Галине Ивановой 78 лет. До пенсии она работала инженером, поэтому, говорит, пенсия у нее чуть выше, чем у многих ее знакомых. Казалось бы, живи и наслаждайся заслуженным отдыхом. Но, как говорит собеседница, от происходящего вокруг у нее в душе все переворачивается, поэтому она не может оставаться в стороне.

О предвыборной кампании и кандидатах пенсионерка знала немного, говорит, потому что у нее смартфона не было и узнавать новости не было возможности. А потом она услышала выступление Светланы Тихановской по радио, и ей понравился этот кандидат.

— Я утром 9 августа проголосовала, и все. А когда вечером уже спать укладывалась, у нас начало все шуметь, греметь. Окна у меня во двор, и только чуть-чуть видно, что происходит на проспекте. Но за окнами стреляли-бомбили — спать невозможно было до 4 часов утра.

После этого Галина Иванова захотела понять, что же происходит в стране, и просила свою 80-летнюю знакомую, у которой есть планшет, рассказывать ей новости. Говорит, не может быть равнодушной ко всему, что происходит вокруг. А что может пенсионер? Высказывать свое мнение. Так, признается, и стала ходить на марши пенсионеров. За участие в одном из них осенью ей присудили штраф в размере 600 рублей. Но позиция Галины Герасимовны после этого не изменилась. Она говорит, что хочет, чтобы Беларусь «была европейской, демократической, свободной, чтобы была свобода слова и печати», а молодежь и дети знакомых не уезжали из страны.

— Кошмар и маразм происходит. Мы, пенсионеры, выступали против насилия. Я не могла смотреть, когда мальчиков этих бедных хватали, мужиков избивали. У меня внутри все переворачивалось, когда я видела, как на Немиге били, бегали за парнями. Это был кошмар, — делится собеседница своими переживаниями.

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