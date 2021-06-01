Фанаты минского «Динамо» – игрокам, подписавшим провластное письмо: Вы – навсегда позор своей страны и народа 5 1.06.2021, 19:00

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фото: Фанаты минского «Динамо»/instagram

Фанаты узнали имена восьми футболистов, которые подписали письмо за режим.

Фанаты минского «Динамо» отреагировали на новость о том, что 8 футболистов клуба подписали провластное письмо.

Среди подписавшихся: Кирилл Забелин, Владислав Климович, Иван Бахар, Константин Кучинский, Роман Давыскиба, Владислав Калинин, Владислав Ложкин и Антон Путило.

«Вы – назаўжды ганьба «Дынама», сваёй краіны і народу», – написали фанаты в инстаграме madeinmiensk.

Напомним, ранее среди клубов высшей лиги под провластным письмом свои подписи поставили представители БАТЭ, «Витебска», «Слуцка», «Ислочи», «Немана», «Спутника» и «Минска».

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