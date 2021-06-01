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В Британии впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки

  • 1.06.2021, 19:26
В Британии впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки
Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

В Великобритании полную вакцинацию прошли более 25 миллионов человек.

В Британии за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19, это впервые с начала пандемии в марте 2020 года, свидетельствуют данные минздрава Соединенного Королевства.

Количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки составило 3165 человек.

Между тем, еще 93 103 человека в Британии получили первую дозу вакцины от коронавируса в понедельник, почти 39,5 миллионов человек получили первую дозу. В понедельник около 195 546 человек получили вторую прививку и в целом 25 734 719 человек прошли полную вакцинацию.

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