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После 20-суточного ареста вышли на свободу журналисты Бураков и Лапцевич

  • 1.06.2021, 20:05
После 20-суточного ареста вышли на свободу журналисты Бураков и Лапцевич
Владимир Лапцевич и Александр Бураков

Журналисты освещали судилище над активистами «Европейской Беларуси» и Павлом Северинцем.

Могилевские журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич вышли после отбывания суток. По словам журналистов 20 дней они спали на голых досках, дважды за ночь их будили, а днем выводили в коридор, заставляли раздеваться, ставили в растяжку и били по ногам, чтобы она была шире, передает «Радыё Свабода».

«Первые трое суток я еще говорил про правила внутреннего распорядка. Они поступили так: если что-то требуете — всю камеру на шмон с заламыванием. Я решил, что это военная тюрьма, военный режим, а не ИВС. Единственное, что оставалось, подчиняться», рассказал Александр Бураков про условия в ИВС УВД Могилевского облисполкома.

Оба журналиста были задержаны 12 мая сотрудниками у здания суда, где начинался закрытый процесс над политиком Павлом Северинцем. Их обвинили в участии в несанкционированном мероприятии.

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