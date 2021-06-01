В ЕС начала работу Европейская прокуратура 1.06.2021, 20:08

фото: global look press

Первым главным прокурором Европейского Союза стала экс-генпрокурор Румынии.

В Евросоюзе во вторник, 1 июня, начала работу единая Европейская прокуратура (EPPO, European Public Prosecutor's Office), в задачи которой входит выявление и привлечение к ответственности виновных в мошенничестве с субсидиями, растрате и коррупции, отмывании денег или незаконном присвоении средств ЕС. Кроме того, она должна бороться с трансграничным мошенничеством с НДС. Прокуратура сможет проводить собственные расследования на национальном уровне, выдавать ордера на арест и предъявлять обвинения, передает DW.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также назвал важной задачей Европейской прокуратуры защиту средств из фонда ЕС по преодолению последствий пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро.

Глава базирующегося в Люксембурге ведомства Лаура Кодруца Кёвеши заявила об "историческом моменте". По ее словам, новый орган, который стал "первым острым инструментом защиты верховенства права в ЕС", будет обладать "уникальными следственными полномочиями" в странах-участницах. По оценке Кёвеши, которая ранее работала генпрокурором Румынии и главным прокурором румынского Национального антикоррупционного управления, этот орган будет принимать решения по тысячам дел в год.

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