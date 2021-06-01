В Бразилии провели эксперимент по вакцинации от коронавируса целого города 1.06.2021, 20:44

Фото: Getty Images

Cмертность от COVID-19 упала на 95%.

Эксперимент в бразильском городе Серрана (штат Сан-Паулу) показал, что смертность от коронавируса сократилась на 95% после проведенной среди жителей вакцинации. Об этом пишет BBC.

Эксперимент проводил в период с февраля по апрель Институт Бутантан, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech.

Население города – 45 тыс. человек. В ходе эксперимента город разделили на четыре части, чтобы определить порог сдерживания вируса.

В итоге эксперимента смертность снизилась на 95%, госпитализация – на 86%, а случаи заражения – на 80%. Команда ученых заявила, что результат был достигнут уже после того, как люди в трех зонах, или около 75% населения старше 18 лет, получили обе дозы вакцины.

"Самый важный результат – то, что мы можем контролировать пандемию, не вакцинируя все население", – заявил Рикардо Паласиос, директор по исследованиям Института Бутантан.

Аналогичное исследование проводится в другом бразильском городе — Ботукату с населением 148 тысяч человек. Исследователи используют вакцину Oxford-AstraZeneca, которую производит местная компания Fiocruz.

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