Глава МИД Литвы – Лукашенко: Уходи!4
- 1.06.2021, 22:55
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Габриэлюс Ландсбергис призвал диктатора дать свободу белорусскому народу.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Лукашенко сложить полномочия президента Беларуси. Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за большое количество политзаключенных в Беларуси.
Об этом литовский министр написал на странице в Twitter.
«Белорусского диктатора Лукашенко не устраивает присутствие более 400 политзаключенных. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Уходи - и оставь свой народ в покое!»,- заявил Габриэлюс Ландсбергис.