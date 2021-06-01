Глава МИД Литвы – Лукашенко: Уходи! 4 1.06.2021, 22:55

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Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис призвал диктатора дать свободу белорусскому народу.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Лукашенко сложить полномочия президента Беларуси. Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за большое количество политзаключенных в Беларуси.

Об этом литовский министр написал на странице в Twitter.

«Белорусского диктатора Лукашенко не устраивает присутствие более 400 политзаключенных. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Уходи - и оставь свой народ в покое!»,- заявил Габриэлюс Ландсбергис.

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