Генсек НАТО: Я приветствую санкции союзников НАТО и ЕС против режима Лукашенко 1.06.2021, 22:15

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Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Йенс Столтенберг отметил важность совместных санкций западных стран.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность стран-членов альянса, а также ЕС вводить санкции против Беларуси, заявив, что такие шаги демонстрируют важность совместного принятия ответных мер в подобных ситуациях.

"Я приветствую санкции союзников НАТО и ЕС (в отношении Белоруссии, - прим.)", - заявил Столтенберг по итогам переговоров глав МИД НАТО.

"Это демонстрирует важность совместных шагов стран-единомышленников", - добавил генсек ООН.

Помимо Беларуси главы МИД государств-участниц НАТО во вторник обсудили Россию и Китай, сообщил генсек.

В конце мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит экономические санкции против Беларуси, однако может потребоваться некоторое время для юридической подготовки к их имплементации. При этом он подчеркнул, что пакет персональных санкций против Беларуси почти готов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.

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