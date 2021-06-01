Хоккеисты Захарова получили 6 шайб от РФ и финишировали последними в группе 10 1.06.2021, 22:35

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Молодцы!

Сборная Беларуси «всухую» проиграла команде ОКР в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2021 в Риге — 0:6. Пять шайб были заброшены в первом периоде.

Команда Михаила Захарова с четырьмя баллами заняла последнее место в группе «А», сборная Великобритании финишировала седьмой за счет победы в личной встрече (4:3).

Группа «А»: Команда ОКР — 17 очков (7 игр), Швейцария — 15 (7), Чехия — 13 (7), Словакия — 12 (7), Швеция — 10 (7), Дания — 9 (7), Великобритания — 4 (7), БЕЛАРУСЬ — 4 (7).

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