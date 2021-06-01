Канцлер Австрии: Важно, чтобы ЕС немедленно отреагировал санкциями против режима Лукашенко

Канцлер Австрии: Важно, чтобы ЕС немедленно отреагировал санкциями против режима Лукашенко1
- 1.06.2021, 22:46
Австрия поддержала белорусский народ.
Курц отметил, что ситуация в Беларуси ухудшилась в последние недели, и назвал абсолютно недопустимой посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича.
«Важно, чтобы ЕС немедленно отреагировал санкциями. Австрия также открыта к дальнейшим санкциям в случае необходимости и продолжает поддерживать оппозицию и гражданское общество», – написал он в Twitter.