Канцлер Австрии: Важно, чтобы ЕС немедленно отреагировал санкциями против режима Лукашенко 1 1.06.2021, 22:46

Австрия поддержала белорусский народ.

Курц отметил, что ситуация в Беларуси ухудшилась в последние недели, и назвал абсолютно недопустимой посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича.

«Важно, чтобы ЕС немедленно отреагировал санкциями. Австрия также открыта к дальнейшим санкциям в случае необходимости и продолжает поддерживать оппозицию и гражданское общество», – написал он в Twitter.

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