Байден потребует от Путина не вмешиваться в дела демократических стран 8 10.06.2021, 8:02

3,112

фото: georgian.vda

США готовы дать решительный ответ.

После начала первого зарубежного турне, президент США Джо Байден заявил, что во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным он сообщит ему о недопустимости вмешиваться в дела демократических стран.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света», — заявил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что США готовы дать решительный ответ на негативные действия России. В то же время, Байден уточнил, что США хотят иметь стабильные отношения с РФ.

«Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу», — заявил глава Белого дома.

Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин встретятся в Женеве 16 июня. 4 июня Путин, комментируя предстоящую встречу с Байденом, заявил, что не ожидает от нее «ничего прорывного в российско-американских отношениях» и рассчитывает, что на встречу положительно повлияет политический опыт главы Белого дома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».