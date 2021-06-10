Европарламент призвал освободить Статкевича, Тихановского, Бабарико, активистов «Европейской Беларуси» и других политзаключенных 1 10.06.2021, 8:16

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Их дела носят явный политический характер.

Европарламент призывает Совет Евросоюза к введению в срочном порядке экономических санкций в отношении белорусского режима. Об этом говорится в проекте резолюции по Беларуси, которая опубликована на сайте Европарламента. Голосование по документу состоится 10 июня, пишет сайт naviny.by

Европарламент также осуждает «суровые и несправедливые судебные приговоры», недавно вынесенные многочисленным политическим заключенным, в том числе оппозиционном лидерам Павлу Северинцу, Евгению Афнагелю, Андрею Войничу, Павлу Юхневичу, Дмитрию Козлову, Максиму Винярскому и Ирине Счастной в ходе закрытого судебного процесса в Могилеве. Европарламент осуждает и «судебные процессы над такими оппозиционными деятелями демократической Беларуси, как Виктор Бабарико, Николай Статкевич и Сергей Тихановский».

Европарламент также осуждает «репрессии и враждебные действия властей в отношении представителей польского меньшинства в Беларуси и призывает в этой связи к безоговорочному освобождению Анжелики Борис, Анджея Почобута и других политических заключенных».

Европарламент призвал освободить всех белорусских политзаключенных.

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