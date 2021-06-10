Какой процент белорусских силовиков выступает за перемены? 11 10.06.2021, 8:30

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Отвечает высокопоставленный сотрудник МВД.

Один из высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, представитель старшего офицерского состава вышел на связь с сайтом Charter97.org и рассказал о ситуации в силовых структурах страны.

— Много ли среди ваших знакомых из силовых структур было тех, кто с пониманием или даже симпатией относился к протестующим?

— На мой взгляд, примерно 55% сотрудников силовых структур убеждены в том, что Беларуси нужны перемены, что мы сейчас в стадии застоя и выборы Лукашенко, безусловно, проиграл. Очень многие сотрудники видели, когда участвовали в охране общественного порядка в участковых избирательных комиссиях, как уничтожались даже оригинальные протоколы, видели как фальшивые протоколы подкладывались секретарями комиссий. Многие при общении с главами участковых избирательных комиссий слышали от них, что руководители районов, администраций уже в середине досрочного голосования поручили им сделать так, чтобы к выборам Лукашенко «победил».

Многие сотрудники милиции, МЧС обсуждали в курилках, актовых и спортивных залах, что явка избирателей превзошла все их ожидания. Были люди, которые десять лет вообще не принимали участия ни в каких выборах - ни в местных, ни в президентских, ни в парламентских - и тут они появились, захотели оставить свой голос. Уже 9 августа 2020 года они поняли, что выборы сфальсифицированы. Сотрудникам милиции же вдалбливалось в голову, что они находятся на избирательных участках сугубо для охраны общественного порядка и в их обязанности никак не входит вмешательство в процедуру подсчета голосов. Хотя были даже смельчаки, которые докладывали о фальсификациях руководству, то есть начальникам отделов. Те же в ответ говорили: «Ну, вы же понимаете, что мы ничего не сделаем. В лучшем случае нас всех уволят, в худшем случае - еще и посадят». И большая часть сотрудников, особенно до 30 лет, понимая, что у них кредиты, молодые семьи, беременные жены, маленькие дети, просто продолжали молчать.

Я убежден в том, что когда мы победим — свидетельств фальсификаций президентских выборов будет очень много. И сами же сотрудники, при общении со мной и с другими, говорили о том, что «мы молчать не будем, и все это в новой Беларуси обязательно расскажем, когда будет суд над теми, кто, в том числе, принимал участие в фальсификации выборов».

— Какой сейчас реальный расклад сил в ОВД? Сколько среди офицеров определившихся противников власти, сколько сторонников, сколько колеблющихся и тех, кто втайне не лоялен власти и только ждет сигнала?

— Безусловно, на нашей стороне большинство. Это не какая-то выдуманная цифра. Это можно наблюдать из общения с большим числом сотрудников, с которыми мне приходится общаться. В процентом соотношении — 55% на нашей стороне, то есть на стороне добра и правды. Эти люди хотят изменений, хотят, чтобы Беларусь стала европейской страной с ценностями, которые позиционирует Европа.

Но если говорить о сомневающихся, то их где-то процентов 25, которых, в принципе, вроде как все устраивает. Но нужно понимать, что эти 25% совершенно не интересуются политической ситуацией в стране. У них по каким-то причинам достаточно неплохое материальное положение, возможно, поддерживают родители, и они не задумываются над тем, что при демократическом развитии жизнь в стране была бы гораздо лучше. В эти 25% входит и руководящий состав, который, в принципе, все время одно и тоже говорит своим подчиненным: «мне бы пару лет до пенсии доработать», «меня эти ваши изменения уже не интересуют и вряд ли мне чем-то помогут». Им абы досидеть, абы дослужить и забыть вообще о службе в органах внутренних дел.

И остается 20% «ябатек», убежденных в том, что действовали правильно. Из моих наблюдений это люди, которые приехали в Минск либо в областной центр из деревень. У них невысокий уровень образования, они не интересуются дополнительной информацией, смотрят государственное телевидение, не общаются с категорией населения, которое работает где-нибудь в бизнесе, в негосударственных структурах. Это, как правило, достаточно ограниченные люди, они общаются либо с милиционерами, либо с военными, либо с госслужащими, которые, в принципе, даже иногда и боятся говорить о том, что они против власти.

— То есть сторонников режима в милиции — не больше 20%?

— Я уверен в этом. И это подтверждается не только наблюдениями, но и общением с многими людьми, которые работают не только в системе МВД. Это и в исполкомах, в том числе, и в администрациях районов, и представители прокуратуры, и судьи. Позиция прокурорских работников вообще непонятна, потому что ранее прокуратура воспринималась все время как наиболее грамотный костяк юристов, основная задача которых как раз и сводится к тому, чтобы следить за тем, что у нас в стране исполнялся закон. Вместо это они ушли в себя и смирились с тем, что они подлецы и трусы.

Читать интервью полностью можно здесь.

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