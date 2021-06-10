Ни один заговор не может длиться долго 1 Михаил Пожарский

10.06.2021, 8:32

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Михаил Пожарский

Бюрократия ставила палки в колеса попыткам копать тему искусственного происхождения COVID-19.

Недавно в Vanity Fair вышел текст на 12 тыс. слов, посвященный теории искусственного происхождения ковид-19 из вирусной лаборатории в Ухане.

Версия была достаточно очевидная т.к. в Ухане находится одна из немногих лабораторией, где занимались генетическими модификациями коронавирусов. Тем не менее, на протяжении года версия искусственного происхождения была вытеснена в маргинальное поле - ее просто клеймили расистской конспирологией и приравнивали к риторике антиваксеров.

Началось это с коллективного письма в журнал Lancet, где 27 ученых выражали поддержку китайским коллегам и обличали конспирологические теории. Организовал публикацию Питер Дасзак - американо-британский зоолог, который занимается тем, что распределяет гранты на исследования gain of function

(не нашел как это на русском - в общем, речь о повышении вирулентности вирусов, чтобы, например, они могли заражать не только летучих мышей, но и людей).

Гранты шли в том числе в ту самую лабораторию в Ухане. Например, Ши Чжэнли, тамошний ведущий спец по коронавирусам, в целом получила 1.2 млн.

Текст, ясное дело, не отвечает на главный вопрос о происхождении вируса (журналисты на этот вопрос ответит и не могут). Но там много фееричных историй о том, как американская научная и государственная бюрократия ставила палки в колеса попыткам копать тему искусственного происхождения. Логика здесь понятна: если окажется, что вирус выбрался из лаборатории в Ухане, это ударит по вирусным исследованиями примерно как Чернобыль по атомной энергетике. Куча людей лишится финансирования и далеко не только в Китае (в Китае-то как раз в меньшей степени). Если окажется, что нет, после обсуждения, все равно останется осадочек опасный для финансового благополучия.

В общем, стоит помнить, что наука - это, конечно, хорошо. Однако в некоторых случаях "научный консенсус" может строиться вовсе не на научных данных. Конспирология - это плохо. Однако в некоторых случаях обвинения в ней - это просто удобный способ заткнуть рот кому-то неудобному. Впрочем, на наше счастье, ни один заговор не может длиться долго - и этот текст тому очередное подтверждение.

Михаил Пожарский, kasparov.ru

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