Ученый-психолог о захвате самолета Ryanair: Чистейшее безумие 12 10.06.2021, 9:04

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Лукашенко не рассчитывал на скандал такого масштаба.

Ученый-психолог, публицист Леонид Радзиховский напомнив недавнюю историю с посадкой самолета, не исключил, что Лукашенко создаст еще не один громкий повод, который вызовет резонанс во всем мире. Об этом он заявил в эфиер Youtube-канала «И грянул Грэм».

— Но это не по просьбе Путина, а потому что Лукашенко ничего другого делать не может. Вся эта история с Протасевичем — это же просто чистейшее безумие. Абсолютно нелепая история, которая, кстати, Лукашенко меньше всех нужна.

Он выбрал максимально дикий способ, вызвал максимальный скандал. Одной из целей было то, что он хотел своим верным избирателям показать американскую агентуру и зловещие действия ЦРУ во всей красе.

Но, я думаю, что Лукашенко не рассчитывал на скандал такого масштаба.

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