Парламент Албании провозгласил импичмент президенту 2 10.06.2021, 9:07

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104 из 140 депутатов парламента проголосовали за отставку Илира Меты.

В среду парламент Албании проголосовал за отставку президента Илира Меты за заявления, которые, по словам правящей партии, призывают к насилию и нарушают конституцию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

104 из 140 депутатов парламента проголосовали за отставку Меты больше чем за год до окончания его срока. Импичмент президенту объявили в Албании впервые с момента введения многопартийной системы в 1991 году.

Ожидается, что Конституционный суд, одобрение которого необходимо для утверждения решения парламента, примет решение в течение трех месяцев.

Социалистическая партия, которая была переизбрана в парламент в апреле, обвинила Мету в разжигании насилия за его поддержку оппозиционных партий. Оппозиция перед парламентскими выборами утверждала, что они будут сфальсифицированы.

Один человек умер и четверо получили ранения в перестрелке между сторонниками двух основных партий, социалистов и демократов, за четыре дня до выборов.

Мета, ранее возглавлявший небольшое оппозиционное движение, отрицает любые нарушения со своей стороны и обвиняет социалистов в организации политической мести.

Президент Албании имеет преимущественно символические полномочия, но одновременно имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мета регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.

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