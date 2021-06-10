«Готовы остаться здесь ночевать» 4 10.06.2021, 9:26

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Фото: Елена ЗЕЛЕНКО

Родители занимают очередь в новую школу в Барановичах.

В Барановичах чередь из желающих определить своих детей в школу на улице Скорины начала формироваться примерно в 16 часов 9 июня. При этом официальный прием документов в первое учреждение общего среднего образования в Боровках стартует с 12 июня, пишет intex-press.by.

«Готовы остаться здесь ночевать». Родители занимают очередь в новую школу в Барановичах

Чтобы избежать путаницы и споров, родители ведут список очередников. По состоянию на 21.30 в нем больше 180 человек.

По словам родителей, несколько человек планируют остаться около школы на ночь.

– Готовы остаться здесь ночевать, – говорит один из мужчин. – Школа одна, а детей в микрорайоне много, поэтому такой ажиотаж.

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