Жители российской деревни попросили Ангелу Меркель отремонтировать дорогу

Жители российской деревни попросили Ангелу Меркель отремонтировать дорогу8
- 10.06.2021, 9:35
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Российские власти считают, что проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии.
Жители российской деревни просят асфальтировать дорогу. Одна из местных жительниц рассказала, что российские власти оставили эти просьбы без внимания. Они обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу, сообщает «Эхо Москвы».
Женщина добавила, что соотечественникам, уехавшим в Германию, больно смотреть на состояние деревни.
Местные заявляли о том, что по дороге с трудом могут проехать автобусы и автомобили скорой помощи, но власти заявляли, что проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии.