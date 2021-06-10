Жители российской деревни попросили Ангелу Меркель отремонтировать дорогу 8 10.06.2021, 9:35

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Российские власти считают, что проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии.

Жители российской деревни просят асфальтировать дорогу. Одна из местных жительниц рассказала, что российские власти оставили эти просьбы без внимания. Они обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу, сообщает «Эхо Москвы».

Женщина добавила, что соотечественникам, уехавшим в Германию, больно смотреть на состояние деревни.

Местные заявляли о том, что по дороге с трудом могут проехать автобусы и автомобили скорой помощи, но власти заявляли, что проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии.

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