«Лукашенко — одинокая осина, которую можно свалить несколькими ударами топора» 6 10.06.2021, 9:47

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фото: тасс

При этом не надо бояться реакции России.

Известный российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в интервью сайту Charter97.org рассказал о слабых местах режима Лукашенко:

– Как это странно не звучит, особенно в нынешний трагичной и тяжелой ситуации, но я смотрю на перспективы с большим оптимизмом. Я вижу большую разницу между Россией и Беларусью. Российский режим можно сравнить с африканским деревом баобаб, то есть это толстенный, неохватный ствол, состоящий из множества тонких слоев. Это Путин, его ближайшее окружение, одни влиятельные силовики, другие, третьи, армия, региональные лидеры, кавказская элита, татарская, башкирская, дальневосточная элиты, олигархи, которые тоже расслоены на разные части. В общем, это такой толстенный ствол, окутанный могучими лианами коррупции. Свалить такой ствол очень сложно, поэтому на будущее России я смотрю не то, чтобы совсем безнадежно, но довольно пессимистично.

А белорусский режим – это не баобаб, а одинокая осина и имя этой осине – Лукашенко. Свалить эту осину можно несколькими ударами топора, то есть задача куда менее фундаментальная, чем, скажем, с российским режимом. Однако для того, чтобы эту осину срубить – тоже надо постараться.

Это не дело американцев, поляков или кого-нибудь еще, а белорусское дело. Работать над этим должны белорусы. Методы могут быть самые разные, высоко и низко-технологичные. В идеале диктатора надо повязать и цивилизованно судить за преступления против человечности и своего народа. Но полагаю, что и вариант Каддафи или бен Ладена тоже мало кого расстроит. В случае активных и результативных действий режим обрушится за один или два дня, поскольку он держится исключительно на посиневших пальцах Лукашенко и страхе его силовиков перед расплатой.

При этом не надо бояться реакции России. Силовая реакция на вынос тела Лукашенко не последует. Не могу сказать, что Кремль будет очень обрадован такому повороту событий, но и не особо огорчен тоже – по той простой причине, что для России Лукашенко неудобен, токсичен, и главное – ему есть альтернативы в Беларуси. Думаю, что без особого труда Кремль сможет разрулить более-менее в свою пользу минскую дворцовую дилемму. Среди лидеров белорусской оппозиции имеется достаточное количество людей, на которых у Путина имеются виды. Это и Бабарико, и, может быть, Тихановский, и бывший премьер-министр Румас, и много кто еще.

Без Лукашенко сам режим долго сопротивляться не будет. Несколько тысяч силовиков рванут в Россию через границу с надеждой там устроиться: кто на Рублевке, а кто наемником в Сирии. те, кто побогаче и похитрее, например, Головченко, улетят в Объединенные Арабские Эмираты на частных бизнес-джетах. Я думаю, что площадка мгновенно будет расчищена для ликующего народа, надо только постараться.

Читать интервью полностью можно здесь

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