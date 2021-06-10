закрыть
10 июня 2021, четверг, 13:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Индия обновила мировой рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки

  • 10.06.2021, 9:50
  • 2,836
Индия обновила мировой рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки

Особенно пострадал беднейший штат Бихар.

В четверг, 10 июня, Индия сообщила о самом высоком показателе смертности от коронавируса в мире — 6148 погибших. Страна пересмотрела предыдущий показатель, учтя больных, находившихся дома или в частных больницах.

Как сообщает Reuters, департамент здравоохранения Бихар, одного из беднейших штатов Индии, пересмотрел общее количество связанных с COVID-19 смертей до более 9400 с примерно 5400.

По данным министерства здравоохранения Индии, в стране коронавирусом заболели целом 29,2 миллиона человек, из них 94 052 - за последние сутки. Количество летальных случаев составляет 359676.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский