Индия обновила мировой рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки
- 10.06.2021, 9:50
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Особенно пострадал беднейший штат Бихар.
В четверг, 10 июня, Индия сообщила о самом высоком показателе смертности от коронавируса в мире — 6148 погибших. Страна пересмотрела предыдущий показатель, учтя больных, находившихся дома или в частных больницах.
Как сообщает Reuters, департамент здравоохранения Бихар, одного из беднейших штатов Индии, пересмотрел общее количество связанных с COVID-19 смертей до более 9400 с примерно 5400.
По данным министерства здравоохранения Индии, в стране коронавирусом заболели целом 29,2 миллиона человек, из них 94 052 - за последние сутки. Количество летальных случаев составляет 359676.