МИД Швейцарии назвал место встречи Путина и Байдена 1 10.06.2021, 9:56

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Одна из тем, которые будут затрагиваться на встрече — Беларусь.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве, сообщил МИД Швейцарии. Встреча состоится в следующую среду, 16 июня.

«Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное в выборе Женевы (как места проведения саммита.— “Ъ”)»,— сообщил швейцарский МИД в Twitter.

Президент США Джо Байден заявил, что во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным он сообщит ему о недопустимости вмешиваться в дела демократических стран.

Также ранее заявлялось, что будет обсуждаться и тема Беларуси.

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