В минском дворце режим аларма и ахтунга 43 10.06.2021, 10:04

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Похоже, проблемы оказались более серьезными.

Telegram-канал «Ник и Майк», который специализируется на инсайдах, отмечает, что Лукашенко стал хуже выглядить:

– Видимо, не нашли столько тонн грима. Вдобавок к паранойе здоровье – теперь это еще один фактор, который влияет на график.

На этой неделе были планы на совещание по поводу гражданского кодекса и административных процедур. В пятницу собирались в Миоры. Там готовились. Отрабатывали посадку вертолета и непатриотично закупили кучу не всегда отечественных деликатесов (хамон, креветки, угорь).

Но не судьба. Причиной переноса (уже в третий раз) стало именно здоровье. Синепалый не готов физически.

Миоры хотели заменить какой-то дворцовой сходкой, но, похоже, проблемы оказались более серьезными.

Вопрос уже не только в гриме. Сегодняшняя дворцовая сходка тоже резко отменилась. Причина та же - «Саша 7 рублей» не в состоянии сказать что-то внятное. И это уже не первый раз за последние две недели. Во дворце режим аларма и ахтунга.

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