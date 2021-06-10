Ученым удалось приоткрыть тайну жизни древних людей 10.06.2021, 10:12

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Этому способствовало обнаружение черепа пещерного медведя.

Археологи обнаружили череп пещерного медведя, который жил примерно 35 тысяч лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Вестник археологии, антропологии и этнографии, пишет «Апостроф».

Историческая находка была обнаружена в пещере Иманай в Республике Башкортостан.

По словам археологов, на теменной части черепа они обнаружили искусственное отверстие, которое мог нанести человек с помощью копья с бифасиальным наконечником. Данная находка является первым прямым свидетельством того, что палеолитический человек охотился на малого пещерного медведя.

Пещера Иманай – это палеолитический памятник, расположенный на Южном Урале. В разное время здесь были обнаружены многочисленные фрагменты костей животных, изделия из камня и кости, которые археологи отнесли к мустьерской эпохе.

Многие фрагменты обнаруженных костей принадлежат малым пещерным медведям, которые населяли территорию Северной Евразии в позднем плейстоцене (250–10 тысяч лет назад). Однако до сих пор не было четких свидетельств, что человек в эпоху палеолита мог охотиться на малых пещерных медведей. Археологи предполагают, что, скорее всего, человек опасался вступать в открытый бой с таким опасным животным и мог лишь разделывать туши уже погибших медведей.

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