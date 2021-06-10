Украина сделала свой цивилизационный выбор 1 Сергей Руденко

10.06.2021, 10:19

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Соседка Беларуси присоединилась к европейским странам.

Украина присоединилась к европейским странам, которые в ответ на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича закрыли свое небо для Беларуси. Киев прекратил авиасообщение с Минском, запретив при этом транзит для авиалайнеров, зарегистрированных в Беларуси. Кроме этого, украинцы временно отказались от импорта белорусской электроэнергии.

До сих пор, несмотря на жесткое подавление протестов в соседней стране, официальный Киев воздерживался от резких действий в отношении Минска. Но инцидент с самолетом заставил команду Зеленского сделать цивилизационный выбор, который можно сформулировать очень просто: "Прочь от Минска".

Лукашенко пошел на конфронтацию с украинским руководством

Уверен, что если бы еще год назад кто-то сказал Лукашенко, что в сентябре 2020 года некогда дружественная для Беларуси Украина не признает его президентские полномочия, то он никогда бы в это не поверил. Александр Григорьевич, публично бравируя своими украинскими корнями, был убежден: ничто и никогда не испортит его отношений с Киевом. Особенно в условиях, когда Минск стал местом проведения переговоров по будущему Донбасса, а белорусские власти официально не признали принадлежность Крыма России. К слову, в свое время Лукашенко предлагал европейцам себя в роли посредника в конфликте на востоке Украины. О чем публично рассказывал экс-премьер Польши Дональд Туск.

Надо сказать, что Беларусь была и остается и очень важным торговым партнером для Украины. В 2019 году двусторонний товарооборот составлял 5,8 млрд долларов, в 2020-м он сократился до 4,2 млрд. Без хороших личных контактов между лидерами стран этого результата, конечно же, не было бы. Лукашенко дружил со всеми без исключения президентами Украины, начиная с Леонида Кучмы, устраивая с ними экономические форумы в Гомеле, Чернигове и Житомире. Год назад президент Беларуси также тепло отзывался и о Владимире Зеленском, пообещав тому передать задержанных в Минске россиян, которых тогдашний глава КГБ Беларуси уверенно называл бойцами ЧВК Вагнера.

Но вместо выполнения обещанного, Лукашенко пошел на конфронтацию с украинским руководством. После массовых акций протеста, прокатившихся по Беларуси после президентских выборов, Лукашенко заявил о вмешательстве Украины во внутренние дела страны. Вслед за Сергеем Лавровым он озвучил информацию о 200 украинских "экстремистах", которые якобы готовили беспорядки в Беларуси.

Украина же, как и многие страны мира, не признала президентские полномочия Лукашенко. Теперь же белорусская пропаганда раскручивает историю о якобы участии Романа Протасевича в конфликте в Донбассе в составе украинского полка "Азов". Такими темпами экс-главреда Telegram-канала Nexta скоро вынудят сознаться и в том, что акции протеста в Беларуси он организовывал по заданию Киева.

Прочь от Беларуси

Принудительная посадка самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича не оставили Украине иного выбора - вслед за европейскими странами она ввела санкции против Беларуси. В ответ на воздушную блокаду и отказ Киева от импорта белорусской электроэнергии Минск ограничил импорт ряда украинских товаров. И это, похоже, только начало большой торговой войны между странами-соседями. Эксперты уже не исключают, что Беларусь может отказаться от экспорта в Украину бензина марки А-95 (а это - половина украинского рынка для этой марки). Белорусы, конечно же, эту информацию не подтверждают, хотя украинцам надо быть готовым ко всему.

Мог ли в нынешней ситуации Киев поступить иначе с Беларусью? Конечно, нет. Потому что дерзкие действия Лукашенко в случае с самолетом - это вызов всему миру, в том числе и Украине, граждане которой в любой момент могут стать жертвами похожих ситуаций. Учитывая отношения Минска и Москвы, транзит через воздушное пространство Беларуси становится опасным, прежде всего, для тех, кто воевал в Донбассе. Ведь то, что в соседнем государстве ФСБ России хозяйничает как у себя дома, украинцы прекрасно знают.

В феврале 2017 года в Минске задержали (правда, ненадолго) известного украинского поэта Сергея Жадана, который, оказывается, был в розыске РФ за причастность к террористической организации. Через полгода после этого в Беларуси похитили 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба, который приехал на встречу со знакомой из России, с которой познакомился в соцсети. Его осудили в РФ на шесть лет колонии якобы за подстрекательство к совершению теракта. Позже парня обменяли на задержанных в Украине российских агентов.

Поэтому украинские санкции против Беларуси - это не только демонстрация Киевом солидарности с европейскими партнерами. Это еще и попытка дистанцироваться от страны, которая все больше попадает в зависимость от России. В том числе - и в военную. И дальнейшая дружба с Беларусью, в конечном счете, может очень дорого обойтись самой Украине. В этой связи очень опасным представляется сценарий появления российских войск на белорусcко-украинской границе. Особенно в условиях, когда Москва контролирует часть Донбасса и аннексированный Крым.

Минск больше не подходит для переговоров по Донбассу

Сегодня для Украины один главных вопросов - что дальше делать с Минском как с политической площадкой для переговоров по Донбассу. Да, в условиях пандемии коронавируса они почти полностью переместились в Zoom. Но бесспорным является тот факт, что минский процесс умер.

Точнее - для переговоров больше не подходит сам город, который теперь находится в стране, попавшей в международную изоляцию. Белорусская столица как место проведения переговоров по-прежнему выгодна только России, привозящей на заседания ТКГ представителей псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", которых, уверен, не хотели бы видеть ни в одной европейской столице.

Нынешняя ситуация - хороший повод для Украины настаивать на смене места проведения переговоров по Донбассу, которое все больше переходит под контроль России. Хотя сегодня Киев вполне может бы и сам выступить в роли посредника в конфликте между Беларусью и Европой.Если, конечно, сам Лукашенко согласится на это.

Сергей Руденко, "Немецкая волна"

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