Какие вместительные и недорогие авто могут купить белорусы? 4 10.06.2021, 10:26

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Подборка моделей со вторичного рынка.

Кто дачу строит, кто на дачу просто ездит, а у кого-то семья большая и нужен соответствующий автомобиль – как можно более вместительный, но все равно относительно недорогой, пишет abw.by. А какие варианты (не из числа экзотических) может предложить вторичный рынок?

Дешево и сердито

Здесь рекомендуем обратить внимание на универсал Dacia / Renault Logan MCV, который после локализации в России также известен, как Lada Largus. Благодаря последнему обстоятельству можно рассматривать к покупке и новый автомобиль по цене 10.000-14.000$. А можно и в два-три раза дешевле, если говорить о б/у автомобилях в возрасте от 5 до 10 лет.

Европейские Dacia и Renault ранних лет выпуска можно встретить и с экономичным 1,5-литровым дизелем, в остальных случаях будут 1,6-литровые "атмосферники" разных модификаций – все они довольно ресурсны, но "прожорливы". Сам же Logan/Largus тот еще "спартанец". Однако к преимуществам стоит отнести не только низкую стоимость, но и салон, который остается просторным даже для семи человек. И конечно, один из самых сильных плюсов – багажное отделение, которое в зависимости от количества используемых посадочных мест имеет объем 135/560/2350 л. И это реально очень много!

Среди универсалов гольф-класса

Наш фаворит – Astra H Caravan. Во-первых, в этом поколении немецкий универсал с увеличенной относительно хэтчбека колесной базой предлагает внушительные 500-1590 л, что даже несколько больше, чем у более свежей Astra J Sports Tourer (500-1550 л). Во-вторых, это хороший вариант для тех, кто ищет именно доступные по цене авто. А ведь поздние экземпляры 2013-2014 годов можно найти за 6000-7000$. Причем оснащаются они простыми атмосферным моторами 1.6 и 1.8. Дизели сложнее, но еще важнее вопрос их остаточного ресурса в таком возрасте.

Если же более высокий ценник можно себе позволить, но нужно как можно больше места, то один из самых вместительных в этом сегменте универсалов – Skoda Octavia III поколения. Она предлагает поистине огромный багажник объемом 610-1740 л, чему позавидуют даже автомобили классом выше. Бонус – решения из серии simply clever. Плюс можно выбирать из "простых" и "навороченных" моторов и коробок.

Но загвоздка в цене. Автомобили 2013-2014 г.в. преимущественно бензиновые, потому что покупались в свое время новыми в РБ или РФ, и продаются за 11.000-13.000$, а пригнанные из Европы экземпляры 2016-2017 годов с турбодизелем 1.6 TDI выставляются в лучшем случае за 13.000-15.000$. Причем это цены фактически по низу рынка, есть много куда более дорогих предложений по Octavia третьего поколения.

Но ведь можно поискать и альтернативу. Будем банальны: Peugeot 308 в кузове универсал предлагает от 610 до 1660 л, что тоже немало. При этом "проходные" экземпляры 2017-2018 г.в. легко вписываются в 12.000-13.000$. В общем, из свежих вариантов этот, пожалуй, самый оптимальный с точки зрения вместимости и стоимости.

Классика жанра и альтернатива

Volkswagen Passat, универсал, дизельный – почему бы и нет даже в наши дни? Ведь В8 готов принять на борт от 650 до 1780 л. Проблема в том, что экземпляр 2016 года вы вряд ли найдете дешевле 15.000$, и надо еще посмотреть, что он будет собой представлять, ведь таких машин с 1.6 TDI на рынке полно, стоят они от 14.500$ до 21.000$...

Renault Talisman Estate будет чуть менее вместительным (572-1681 л), но и более дешевым: автомобили 2016-2017 г.в. с дизелем 1.5 dCi предлагаются в среднем за 14.000$. Похожий баланс и у Peugeot 508 Break: багажник еще чуть скромнее (560-1600 л), но за версию с мотором 1.6 HDI,выпущенную в 2016-2017 гг., придется выложить порядка 13.000-14.000$.

Бюджет вдвое меньше? Присмотритесь к Opel Vectra С Caravan (530-1850 л), возможно, удастся отыскать живой экземпляр 2006-2007 г.в. за 5000-6000$. При этом больше шансов найти бензиновый вариант с "атмосферником" 1.8 (125 л.с.), но там слабое место – механическая коробка передач.

А при бюджете 7000-8000$ поищите Citroёn С5 II Break (535-1490 л), выпущенный в 2008-2010 гг. Здесь рекомендуем 2,0-литровые бензиновые или дизельные версии, на худой конец 1.6 HDI. После аккуратного владельца можно рассчитывать на отсутствие серьезных проблем при хорошем уровне комфорта и приличной вместительности.

Максимум вместимости

Мы не будем останавливаться на всех этих Grand Picasso, Grand Scenic и даже С8 и Sharan. Да, первые чуть вместительнее универсалов гольф-класса, вторые "кроют" средний класс. Но они все примерно сопоставимы друг с другом, разница в габаритах и полезном объеме невелика. Особенно хорошо понимаешь это, когда впереди маячит самый настоящий лидер по вместимости. И это…

Да-да, Dodge Grand Caravan, он же Chrysler Grand Voyager, а в люксовом исполнении Town&Country. Вы просто вдумайтесь: автомобили IV поколения имеют багажное отделение объемом 750/1555/4550 л! Пятого – 934/2394/3912 л. То есть с пятью пассажирами в салоне они уже вместительнее большинства европейских универсалов и минивэнов с разложенными сиденьями. А если оставить только первый ряд, получаются настоящие фургоны, которые способны принять около четырех кубометров груза!

Помимо таких грузовых возможностей они радуют простором и комфортом для всех пассажиров, особенно в случае Town&Country. Бензиновые моторы V6 и "автоматы" очень долговечные, дизельные двигатели 2.5 и 2.8 на свежих моделях уже неплохи, в целом надежность этих "американцев" хороша. Самая большая беда – гниющий кузов на старых (вплоть до IV поколения) машинах.

Найти "живой" экземпляр IV поколения уже сложно, при этом поздние версии 2006-2007 г.в. продают за 6000-8000$. А тут уже рядом и V поколение первых лет выпуска за порядка 7000-9000$. Но за машины моложе 2010 года просят от 12.000$ и больше.

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