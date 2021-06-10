FT: Новую эпоху противостояния между странами определяют кибервойны 1 10.06.2021, 10:42

Демократическому Западу придется усилить киберзащиту.

Цифровые технологии формируют новую эру геополитики. Поскольку Россия активизирует кибербоевые действия, а Китай «вооружает» искусственный интеллект, объединение усилий в области кибербезопасности будет занимать важное место в списке тем, которые будут обсуждать союзники НАТО на саммите на следующей неделе. Но 30 членам трансатлантического альянса нужно двигаться быстро, если они стремятся компенсировать утраченные позиции в новую эпоху киберпротивостояния, цитирует Financial Times «Зеркало недели. Украина».

НАТО предлагает создать новый центр технологических инноваций, что объединит военную сферу для содействия стартапам цифровой обороны. Некоторые инициативы могут быть профинансированы отдельно, например, фонд венчурного капитала для инноваций.

Однако Запад несколько отстает в вопросе цифровой обороны, это признал и сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Десятилетиями союзники НАТО были лидерами в технологической сфере, но это лидерство уже не такое очевидное в последнее время», - сказал он в интервью Financial Times на прошлой неделе.

«Мы видим, что Китай особенно активно инвестирует в новые технологии, такие как искусственный интеллект, автономные системы, большие объемы данных. Пекин применяет их в новых передовых системах оружия, беспилотниках, подводных лодках, самолетах», - добавил Столтенберг.

Генсек НАТО не первый начал бить тревогу. Бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, который сейчас возглавляет Комиссию по вопросам национальной безопасности США по искусственному интеллекту, предупреждал еще в начале этого года, что Пекин планирует «подорвать» обычные вооруженные силы путем перехода к новым технологиям.

В отчете комиссии, опубликованном в марте, выражена обеспокоенность относительно того, что Китай будет использовать искусственный интеллект для «разведки, контрмер и скоординированных ударов».

Часть проблемы заключается в том, что западные военные учреждения медленно распознавали потенциал инноваций за пределами собственной отрасли.

«В течение десятилетий в оборонном секторе произошло много технологического развития - Интернет, атомная энергия, GPS, все это было разработано оборонной промышленностью, а затем передано гражданскому сектору», - сказал Столтенберг.

«Сейчас все идет наоборот. Именно гражданский сектор является ведущим в развитии искусственного интеллекта, квантовых вычислений и многих новых технологий», - добавил Генсек НАТО.

Некоторые члены НАТО опережают других в сфере «цифровой защиты». США и Франция опубликовали военные стратегии ИИ, тогда как Великобритания в этом году объявила, что планирует создать «центр оборонного ИИ». Впервые британское разведывательное ведомство MI6 выбирает руководителя своей «технологической лаборатории» из частного сектора.

Создание нового центра НАТО, в котором технологические компании и члены вооруженных сил могут экспериментировать с новыми идеями, имеет преимущества, по мнению профессора Фионы Мюррей.

Стартапы и инвесторы не всегда успевают решить оборонные проблемы, когда решение «трудно проверить, рынки раздроблены, а закупки идут медленно», говорит Мюррей.

Совместная работа создала бы более широкий рынок новых технологий и повысила бы коллективную безопасность, отмечает профессор. По ее словам, индивидуального решения этих вопросов каждой страной может быть «недостаточно».

США начали призывать союзников учитывать политические последствия использования новых технологий.

«Партнерство по искусственному интеллекту в обороне» Пентагона, что включает 13 стран (среди них Канада, Дания, Эстония, Великобритания, Франция и Норвегия), фактически впервые провело встречу в прошлом году, чтобы согласовать совместные военные стандарты ИИ. Комиссия призвала альянс к обмену разведданными.

Эксперт по военным технологиям при Европейском совете по международным отношениям Ульрике Франке утверждает, что технологический центр НАТО будет наиболее эффективным, если он предоставит приоритеты системам, предназначенным для содействия совместным военным операциям.

По ее словам, альянс должен рассмотреть такие сферы, как управление системами ИИ, что может дать членам альянса единую картину поля боя в различных регионах, используя анализ данных для «фильтрации» информации.

Франке считает, что на «огромной арене», которая охватывает все, от беспилотников до квантовых вычислений, существует соблазн «чрезмерного распыления внимания».

«Для НАТО есть смысл учитывать новые технологии. Вопрос в том, на чем именно они сосредотачиваются», - сказала Ульрике Франке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».