«Обошлись без кредита только благодаря бабушкам» 15 10.06.2021, 12:02

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Фото: onliner.by

Родители и школьники рассказали, сколько потратили на выпускной.

Возможность наконец-таки попрощаться со школой — такое изумительное событие, что стоит отдельного праздника. И денег на него не жалко, ведь хочется уйти красиво. Cегодняшние герои «Онлайнера» рассказали, сколько денег они запланировали потратить на самое важное и во всех смыслах самое дорогое школьное торжество.

Юлия из Гродно: «Обошлись без кредита только благодаря бабушкам»

В семье Юлии в этом году собирали на выпускной старшего сына Яна. Всего потрачено около 1100 рублей, половина бюджета ушла на покупку одежды.

— Закупались в торговом центре. От цен можно выпасть в осадок. Пиджак брали за 150 рублей на скидке в магазине мужской одежды. Рубашку взяли в Colin’s за 60 рублей, брюки — в O’stin за 70, белые кроссовки — в Sneakers за 230. Бабочку купили за 10 рублей в обычном магазине, ремень из «Галантеи» стоил около 40.

На все ушло 560 рублей. Старались покупать одежду так, чтобы потом она не пылилась в шкафу, ведь стоит немало. Светло-серый пиджак сына можно скомпоновать с голубыми джинсами, к ним подойдет и ремень, а кроссовки уже стали самыми любимыми.

Фотоальбом выпускника обошелся в 77 рублей. Еще по 25 рублей собирали на подарок учителю: взяли сертификат в какой-то магазин.

Торжественная часть пройдет в Гродненском областном драматическом театре, банкет — в молодежном центре.

— Нам разъяснили, что выпускной должен пройти в учреждении культуры, а в драмтеатре нет возможности сделать банкет, поэтому для продолжения выбрали молодежный центр. Вход на торжественную часть для гостей платный — по 5 рублей. Нас будет пятеро: мама, папа, две бабушки и дедушка — это 25 рублей. На каждого ребенка собирали по $100, с каждого родителя — еще по 78 рублей. Мы пойдем с мужем, а значит, с нас 156 рублей.

Артистов на праздник не звали, зато диджеи — лучшие в городе. Планируется салют. Устраивал все и договаривался один из родителей учеников, который профессионально занимается организацией праздников. Споров во время подготовки не возникало, все было четко и без лишних затрат.

— Мы обошлись без кредита, но только благодаря бабушкам, которые взяли на себя одежду и обувь. На выпускной сдавали по частям, поэтому как-то выкрутились.

С нашими зарплатами (общий с мужем доход в месяц — 1600 рублей) отложить просто нереально. Так и живем: то пусто, то очень пусто.

Екатерина из Гомельской области: «Макияж дочери в салоне обойдется примерно в 80—100 рублей»

Екатерина собирала на выпускной дочку. Также у нее есть двое сыновей, которые тоже пойдут на торжественную часть. Одежду покупали еще зимой на рынке «Садовод» через посредников, обошлось очень бюджетно.

— Мы брали одежду на распродаже: два платья — мне и дочери. Мое обошлось в 40 рублей, дочкино — чуть дороже. Обувь покупали в магазинах ширпотреба, которые у нас пооткрывались в каждом городе. Решили, что на один раз хватит и не стоит переплачивать. Младшим пацанам ничего не брали: у среднего туфли остались с линейки, младшему подарили на день рождения — под них искали рубашку.

Гораздо более весомыми оказались траты на походы к мастерам из сферы красоты. На дочку нужно не менее 200 рублей, примерно такая же сумма уйдет на маму.

— Записывались за полгода, искали тех, кто сделает максимально бюджетно. Макияж дочери в салоне обойдется примерно в 80—100 рублей. Изначально 150 рублей должно было уйти на парикмахера: дочка хотела кератин и подровнять кончики, так как у нее длинные волосы. Но мы вспомнили про другого начинающего мастера и пошли к ней за 50 рублей. Еще 40 рублей — ресницы, столько же — маникюр, ну и 15 рублей на педикюр — тоже у начинающего мастера.

Перед праздником нужно будет постричь и сыновей. Если цены не поменялись, это обойдется в 11—15 рублей на каждого.

— Школе мы купили профессиональные микрофоны, учителю — сертификат в магазин. Также во дворе школы дети высадили саженец дерева. Так делают уже несколько лет — со временем вырастет «аллея выпускников».

Отмечать праздник будут в школьной столовой, потому что идти в кафе запретили. Екатерина сдавала около 200 рублей за дочку и себя. В эту сумму не входят видеосъемка, видеоклип и фотосессия — от этого решили отказаться. На подарок школе ушло по 25 рублей, на подарок учителю — еще по 15. Организацией родители занимались сами, только заказали украшение шарами.

— Споров по организации было очень много. Учитывая, что из-за ковида собираться нельзя, общение происходило в Viber и по телефону. Было сложно, — говорит Екатерина. — В итоге заказали ведущего с программой — как на свадьбу, с конкурсами. У моей дочери музыкальное образование и хобби — пение. Года два назад они с ребятами организовали группу, даже в Минске выступали по всяким заведениям вроде ресторана «Друзья». Буду везти им аппаратуру, они на выпускном устроят мини-концерт.

К четырем утра детей автобусами повезут в живописное место — на берег реки, где можно будет сделать фото и видео. Отдел образования обязал к шести утра доставить всех детей на набережную города. Зачем, непонятно. Я шучу, что будут проверять алкотестером.

Итого на сборы только выпускницы — почти 500 рублей.

Елена из Минска: «Отказались отмечать выпускной в школе, потому что на него не разрешили приходить родителям»

Сын Елены Гоша оканчивает обычную среднюю школу в Минске. Изначально он планировал идти на выпускной в костюме с линейки девятого класса, но не влез в него. Тогда на помощь пришли знакомые, которые и дали наряд.

— У сына будет синий костюм, белая рубашка, красная бабочка. Кеды у него уже были, хотя было приказано всем быть в туфлях, но на это внимания никто не обращает, — говорит Елена. — Повезло, что у меня мальчик. Тем, у кого девочки, еще нужно потратиться на солярий, ногти, макияж, прическу, платье… Думаю, это еще $100—150.

На празднование выпускного собирали дважды по 50 рублей, то есть всего 100. Часть из этих денег ушла на закупку ручек, тетрадей и воды на экзамены.

— Кому-то из родителей было дорого, хотя у меня возникает недоумение: все знали, что ребенок оканчивает школу. Почему заранее не стали откладывать в конверт небольшими суммами, чтобы потом не кричать, что у вас кредиты и маленькие зарплаты? Еще в марте, когда мы начинали обсуждение, некоторые вопросы воспринимались остро. Потом уже я и другая мама, которая вовлекалась в эти процессы, решили отпустить ситуацию и не спорить. У нас все выходит очень бюджетно.

Елена говорит, что родителям до последнего не говорили, где пройдет вручение аттестатов: в школьном актовом зале либо на улице.

— Если в зале, то в связи с эпидемиологической обстановкой в стране с ребенком может быть только один законный представитель, дети должны сидеть через стул. Разве это не ирония? Ни на одном из заседаний, которые мы увидели по телевидению, люди не сидели через стул. Ладно, вроде как решили, что вручение состоится на улице, хотя в любой момент все может поменяться.

Изначально хотели нанять праздничное агентство, которое полностью взялось бы за организацию всего вечера. Когда оказалось, что в таком случае с человека выйдет по $50, многие родители сказали, что это дорого и они не потянут. Позже подключилась педагог-организатор, которая была недовольна идеей привлечь агентство и сказала, что займется организацией сама. Многое делали сами родители.

— Один родитель отвечает за фото и видео, другой — за фотозону, третий — еще за какие-то организационные вопросы. Лично я занимаюсь арендой чехлов для стульев. В результате лично я потратила на праздник в школе 100 рублей. Это не много, потому что бо́льшую часть работы мы выполнили сами. Всего на организационные вопросы в школе ушло 2000 рублей. Это сделано для нас, чтобы наши дети и мы хорошо выглядели на фотографиях.

Что еще будет на празднике? Фото и видео (500—600 рублей), аренда чехлов на стулья (170 рублей). Заказали фотозону, украшение воздушными шарами, ковровую дорожку. Отдельные фотоальбомы решили не брать. Для классного руководителя дети сделали подарок своими руками. Еще родители купили интерьерную куклу за 85 рублей — не так много, если разделить на весь класс. Остальным учителям подарят цветы и пирожные.

— Нам предлагали арендовать прожекторы, поскольку праздник начинается в восемь вечера, а закончится около десяти, но мы отказались. Вручение аттестатов у нас после официальной части, сначала будет небольшая концертная программа. Получается, что вручение пройдет в полумраке.

Елена говорит, что многие хотели бы сделать банкет прямо в школе, но есть нюанс: родителей на такой праздник пускать не захотели.

— Не знаю причин. Думаю, дело не в коронавирусе, потому что раньше так тоже было: дети отмечали свой выпускной одни. Когда у нас было общее организационное собрание, директор сказала, что дети будут нас стесняться. Но это смешно. Мы бы хотели отмечать выпускной в школе, но при условии, что нас тоже пустят.

Я тоже хочу посмотреть концерт, посидеть в красивом платье за столом, а этого не будет. Когда я оканчивала школу больше 20 лет назад, мой выпускной проходил в школе со всеми родителями и учителями. Накрыли столы в столовой, все было скромно, бюджетно и красочно. Мы были с мамами и папами, а сейчас мне говорят, что я не могу отметить выпускной со своим сыном.

Еще в марте родители одноклассников рассматривали вариант празднования в кафе — выходило по $50 с человека. Но кафе работают в будние дни до 23:00, за продолжение нужно заплатить еще. Сумма получилась неподъемная.

— Поэтому мы сняли усадьбу. Поедет всего 13—14 человек, это уже со взрослыми. Когда мы в классе обсуждали идею с усадьбой, часть родителей сказали, что ничего не хотят. Другие ответили, что это дорого. В итоге едем небольшой компанией. Во сколько обойдется аренда коттеджа и покупка продуктов, пока еще не считали.

Валентина из Гомеля: «Не вижу смысла тратить деньги на визажиста и парикмахера. Пойду на выпускной в брюках»

Валентина — сама выпускница. Рассказывает, что ее выпускной пройдет в одном из гомельских домов культуры, где будет около десятка других классов. На торжественную часть нужно было сдать по 115 рублей с человека, а если оставаться еще на фуршет и дискотеку, то это уже 235 рублей.

В эту сумму входит плата за родителей и приглашенных гостей, но фуршет — только для выпускников. Девушка пойдет на праздник вместе с мамой, братом и знакомым. Ведущего не звали — вести праздник будут сами дети. За организацию отвечал человек из школы, но не из числа родителей.

— Какая-то женщина за все отвечала, родители не лезли. Было сказано сдать деньги и прийти туда-то в такое-то время.

На подарок учителям собирали по 45 рублей. Для классного руководителя и учителей по профильным предметам выбрали сертификаты в магазин бытовой техники, остальным вручат цветы. Фотоальбом решили не заказывать, а на самом празднике будет работать начинающий фотограф.

— Профессионально всех фотографировал один и тот же человек в одной и той же студии. Да, красиво, круто и классно, но фотографии неживые, нам не понравилось. Мы наняли начинающего фотографа, который снимал нас два дня. Вышло по 15 рублей с человека, каждый получил около 20 фотографий.

Изначально идти на праздник девушка планировала в пышном вечернем платье. Отправилась в салон, где предоставляют платья в аренду для невест и подружек невесты, выбрала себе вариант за 300 рублей.

— Решили брать бальное платье, оставили предоплату в 50 рублей. Платье еще должны были ушить под меня. Потом я узнала, что никто из моих подружек не пойдет в таком виде. В итоге от услуг салона я отказалась, но предоплату мне не вернули.

Девушка отправилась в торговый центр. По словам Валентины, выбора платьев особо не было, поэтому она примерила брюки. Понравились, да и носить их можно после выпускного. Вся одежда обошлась примерно в 200 рублей: брюки — 80, топ — 50, сумка от Mattioli — еще 70. Туфли на каблуках уже были. Макияж и прическу девушка сделает сама.

— Мама настаивала, чтобы я обратилась к визажисту и парикмахеру, но я решила, что мне жалко денег на такое. Знаю, что у нас много кто пойдет к парикмахеру и визажисту, будут делать ногти, — объясняет выпускница.

Итого получается, что на выпускной одиннадцатиклассницы уйдет около 500 рублей.

— Мы откладывали на выпускной. Я слышала, в других школах сразу с 1 сентября скидывались весь учебный год и накопили хорошие суммы, — говорит в заключение она.

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