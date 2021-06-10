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Поддержать Степана Латыпова пришли десятки белорусов

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  • 10.06.2021, 11:17
  • 6,706
Поддержать Степана Латыпова пришли десятки белорусов
Степан Латыпов
Архивное фото

Также на суде находятся представители Евросоюза.

Сегодня продолжается суд по делу жителя площади Перемен Степана Латыпова. Прошлое заседание перенесли: Степан перерезал себе горло в знак протеста. Политзаключенный заявил, что ГУБОПиК угрожал его родным и соседям.

Сегодня на заседание пришли десятки человек, сообщает kp.by. Но за полчаса до начала процесса в зал суда никого не пускали, аргументируя это тем, что все места уже заняты.

— Скажите, пожалуйста, точно ли заняты все места? Мы согласны стоять, — говорят в очереди.

Латыпова постоянно держат два милиционера через наручники, чтобы он ничего с собой не сделал.

Тетя политзаключенного сообщила, что в зале находятся представители ЕС.

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