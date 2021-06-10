Медики назвали самые полезные ягоды для организма 10.06.2021, 11:24

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В них много мощных антиоксидантов.

Американский диетолог Эми Гудсон (Amy Goodson) назвала ягоды самыми полезными для здоровья плодами. По словам эксперта, они превосходят фрукты по всем статьям. В них много растительных волокон, витамина C и флавоноидов, которые являются мощным антиоксидантом, пишет newsyou.info.

Ягоды содержат больше растительных волокон, чем любой фрукт. К примеру, на один стакан малины или ежевики приходится целых восемь граммов волокон, то есть треть дневной нормы. За счет этого они способствуют пищеварению и могут быть полезны при похудении.

По количеству антиоксидантов, замедляющих старение, с ягодами могут соперничать только гранаты. А среди ягод, по словам Гудсон, наиболее полезна черника: в этой ягоде больше всего антиоксидантов.

«Ягоды универсальны, поэтому их легко употреблять в пищу. Их можно добавлять в хлопья с молоком, овсянку или йогурт. Их можно класть в выпечку и салаты, делать из них смузи и соки или есть без всего как натуральное сладкое угощение», – отметила Эми Гудсон.

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