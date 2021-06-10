Bloomberg: США и ЕС хотят скоординировать свою политику в отношении России 2 10.06.2021, 11:48

Байден и европейские лидеры также могут договориться касаемо укрепления сотрудничества в наложении санкций.

Уже на следующей неделе Европа и США должны запустить механизм согласования своей политики в отношении Российской Федерации. Президент США Джо Байден и 27 европейских лидеров "начнут диалог высокого уровня" для координации своей политики уже 15 июня во время встречи в Брюсселе. Об этом пишет издание Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект решения саммита, сообщает "Зеркало недели. Украина".

Байден примет участие в этом саммите сразу же после встречи G7 и встречи с лидерами НАТО. А после этого, то есть 16 июня, состоится его саммит с главой Кремля.

СМИ утверждает, что до следующей недели проект заявления еще может измениться. Однако пока в нем говорится о том, что Штаты и Европа едины в своем "принципиальном подходе к России, и мы готовы решительно отреагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредные действия". США и ЕС начнут работу над противодействием целому ряду угроз из России - от кибератак к дезинформации.

Вместе с этим, каналы для связи с Москвой должны остаться открытыми по направлениям сотрудничества, которые отвечают интересам обеих сторон.

Байден и лидеры ЕС также могут договориться касаемо укрепления сотрудничества в наложении санкций.

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