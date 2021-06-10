Александр Невзоров восхитился смелостью активистки «Европейской Беларуси» и зачитал ее знаменитую речь 5 10.06.2021, 12:07

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Александр Невзоров

Видеофакт.

Известный российский публицист Александр Невзоров восхитился смелостью активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк. Журналист зачитал ее знаменитую речь в эфире «Эха Москвы». Видео момента опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%»:

— Ей суд говорит: «Встаньте, пожалуйста». Она говорит: «Перед бандитами не встаю». – «С какого дня под стражей?» «Захвачена 3 января». – «Что вы хотите заявить по составу суда?» – «Вы не суд». «Вы заявляете мне отвод?», – спрашивает судья. «Я заявляю всей системе». «Вы вину признаете?» Она говорит: «Дать отпор бандиту – честь и обязанность каждого гражданина. Я не обвиняемая – я политзаключенная». – «Обвиняемая, иск признаете?» – «У меня встречный вопрос: «Вам не стыдно?»

Также российский публицист заявил, что если даже бело-красно-белый флаг запретят в России, то он будет носить его в своем кармане.

Напомним, незаконный суд приговорил Полину Шарендо-Панасюк к двум годам колонии.

Активистка из Бреста известна своей четкой и непримиримой позицией по отношению режима Лукашенко. Во время «парламентских выборов» в 2019 году, в которых она приняла участие, активистка «Европейской Беларуси» заявила на телевидении, что Лукашенко — диктатор, а также призвала к его отставке.

Полина Шарендо-Панасюк — репетитор польского языка, вместе с мужем, активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендо, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

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