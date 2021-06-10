Крупный европейский банк посоветовал избавляться от российских рублей 1 10.06.2021, 12:15

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Против рубля действует резко растущий импорт, вымывающий валюту из экономики РФ.

Продолжавшийся с ноября прошлого года тренд на укрепление рубля, опустивший курс доллара до уровней прошлого лета, близок к исчерпанию, считают аналитики нидерландского банка ING, пишет finanz.ru.

Текущие уровни - в диапазоне 72-73 рубля за доллар - выглядят «привлекательно для формирования позиций в валюте», пишет в обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

В пользу рубля продолжают играть высокие цены на нефть и перспектива увеличения ее экспорта по мере смягчения квот ОПЕК+, закрытые границы в направлении Турции и Египта (снижающие отток валюты), а также «ястребиная» позиция Центрального банка, запустившего цикл повышения ключевой ставки, перечисляет он.

Кроме того, валюту на рынок постепенно возвращают иностранные инвесторы в российский госдолг. После продолжавшихся пять месяцев распродаж в мае нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 0,7 млрд долларов.

Против рубля, впрочем, действует резко растущий импорт, вымывающий валюту из экономики: по итогам апреля закупки товаров в дальнем зарубежье взлетели на 49%.

А кроме того, стартует дивидендный сезон, который ухудшит баланс валютных потоков. В мае-августе российские компании выплатят 7 млрд долларов зарубежным держателям своих акций, оценивает Долгин.

Эти средства будут конвертированы в иностранную валюту и выведены из России, что создаст дополнительный спрос на бирже, который будет толкать курсы выше.

Наконец, продолжает Долгин, остается высоким вывоз капитала частным сектором. За январь-май, по данным ЦБ, из страны «утекло» 24,6 млрд долларов - две трети чистого притока валюты, который экономика получила по текущему счету платежного баланса (35,8 млрд долларов).

«Дивидендный сезон, галопирующий импорт и устойчиво высокий отток частного капитала могут стать препятствием для укрепления рубля этим летом. Мы продолжаем считать уровни 72-73 рубля за доллар привлекательными на формирования валютных позиций», - говорится в обзоре.

По данным ЦБ, зарубежные банки поставили на укрепление рубля в ноябре прошлого года, когда курс доллара вышел на локальный максимум выше 80 рублей.

Заняв длинную позицию по рублю на рынке свопов, нерезиденты и «дочки» иностранных кредитных организаций к середине марта довели ее до 15 млрд долларов, после чего начали сокращать и к началу мая оставили около 8 млрд.

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