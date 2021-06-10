Латвия заподозрила депутата парламента в шпионаже в пользу России 1 10.06.2021, 12:33

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В его доме пройдет обыск.

Сейм Латвии проголосовал за проведение обысков и арест депутата Яниса Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». Его подозревают в шпионаже в пользу России, передает латвийское агентство LETA.

С запросом дать разрешение на обыск, задержание и арест Адамсонса в Сейм обратилась Генеральная прокуратура страны. За проголосовали 69 депутатов, против — пятеро, еще четверо воздержались.

В передаче какой информации заподозрили Адамсонса, не уточняется.

Во время заседания Сейма политик заявил, что «понятия не имеет, в чем его обвиняют». Он отметил, что узнал об уголовном процессе от журналистов, и связал свое преследование с «контратакой мафиозных структур». LETA пишет, у политика нет доступа к секретной информации.

Адамсонс занимал должность министра внутренних дел Латвии в 1994-1995 годах. Сейчас он работает в парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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