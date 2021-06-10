Байден и Джонсон утвердят новую Атлантическую хартию 10.06.2021, 12:47

В Белом доме заявили, что документ станет обновленным заявлением о принципах отношений между США и Великобританией.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, утвердят в четверг новую Атлантическую хартию для содействия демократии и коллективной безопасности в Европе и США, пишет «Голос Америки».

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что хартия будет составлена по образцу исторической декларации, принятой президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Уинстоном Черчиллем в 1941 году. В документе излагались цели США и Великобритании в отношении мира после окончания Второй мировой войны.

«Атлантическая хартия, которой исполняется 80 лет, будет обновлена, чтобы было обновленное заявление о принципах отношений между США и Великобританией как свободных обществ и свободных людей, выступающих за то, во что мы верим в 21-м веке», – заявил Салливан журналистам.

В хартии будут обозначены такие приоритеты, как защита демократии, подтверждение важности коллективной безопасности, построение более справедливой и устойчивой глобальной торговой системы, борьба с кибератаками и преодоление пандемии коронавируса.

«Так же как наши страны работали совместно над восстановлением мира после Второй мировой войны, мы будем применять нашу общую силу для решения огромных проблем, стоящих сегодня перед планетой – от глобальной обороны и безопасности до эффективного восстановления после коронавируса и прекращения изменения климата», – говорится в заявлении британского правительства.

Также ожидается, что Байден и Джонсон объявят о создании новой рабочей группы по поездкам, которая выработает рекомендации о безопасном возобновлении международных путешествий в условиях пандемии COVID-19.

Между тем, Байден заявил в среду, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией, однако, добавил при этом, что если российское правительство продолжит заниматься вредоносной деятельностью, ответная реакция Вашингтона будет «жесткой и целенаправленной».

В среду Байден прилетел в Великобританию, начав восьмидневный визит в Европу, в ходе которого он примет участие в саммите лидеров стран НАТО и встретится с президентом России Путиным.

Выступая перед американскими военными летчиками, несущими службу на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Милденхолле, глава Белого дома сказал, что он собирается четко обозначить «незыблемую» приверженность Вашингтона трансатлантическому партнерству.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, – сказал президент, выступая перед военнослужащими. – Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений ... Но я ясно дал понять, что, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью, ответ Соединенных Штатов будет жестким и целенаправленным».

Ожидается, что саммит Байдена с Путиным 16 июня будет напряженным, поскольку лидеры двух стран будут обсуждать вопросы вмешательства в выборы, кибербезопасность, ситуацию в Украине и Беларуси, санкции США и другие вопросы.

Президент США заявил, что он специально спланировал переговоры с Путиным после саммита «Большой семерки» и встреч с лидерами ЕС и НАТО.

«Только после этих встреч с нашими ближайшими демократическими партнерами по выработке общей повестки дня и обновленной цели я отправлюсь в Женеву, чтобы встретиться с человеком, с которым я уже проводил время раньше – президентом Владимиром Путиным», – сказал Байден.

По его словам, на переговорах с Путиным он доведет до российского лидера то, что он хочет довести.

Президент и первая леди Джилл Байден также встретятся с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, прежде чем отправиться на саммит НАТО в Брюссель.

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