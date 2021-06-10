За балаклавой не спрячешься! 1 10.06.2021, 13:31

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Вячеслав Барок

Говорите, словами истины рушьте царство лжи.

«… Господь Бог призвал Адама и сказал ему: где ты? Он ответил: «Я слышал твой голос в раю, и я боялся, потому что я был наг, и я спрятался» (Бытие 3: 9-10).

Впервые в истории мужчина захотел скрыть свое лицо, когда он согрешил, пишет ксендз Вячеслав Барок. Выбрал зло, но хотел абстрагироваться от последствий своего поступка. Он спрятался, потому что боялся ответить за содеянное.

В мире многое меняется, но нежелание преступника хвастаться избранной стороной зла остается неизменным. Никто не хочет признавать свою никчемность, которая, по словам Адама, подчеркивается наготой и которая становится очевидной, когда человек отворачивается от своего предназначения творить добро.

Сегодня, в критический и поворотный момент в истории нашего общества, мы видим, как много таких людей также пытаются скрыть свои лица, как когда-то это делал Адам. Они прячутся за балаклавами, за счет сокрытия информации о том, чем они занимаются, и за счет секретности личных данных.

И если вы видите сотрудников МВД в масках, на политизированных процессах, вы ошеломлены недоразумением, потому что не находите ответа на вопрос: почему те, кто якобы следят за порядком и соблюдают закон, прячут свои лица? Разве не должно быть наоборот? Не надо ли на все столбы вешать их фотографии и говорить, что они герои? А может проблема в том, что сегодня правоохранители прекрасно понимают, что они только «якобы» борются с беззаконием, а по сути являются первыми виновниками отхода всей страны от закона. Сами обещали повесить на столбы, есть просто очередная попытка уйти от ответственности.

Заметьте, Адам после совершения зла не прячется сразу, а только тогда, когда он слышит голос Господа! Бог позволяет человеку, даже если он сошёл с пути праведников, справедливо судить о своём поведении и поступках и не лишает его способности отличать добро от зла. Адам, который слышит голос Бога в раю и прячется, является символом каждого человека, который слышит голос Бога в своей совести и понимает ответственность за зло, которое он творит, но пытается избежать ответственности.

Чтобы услышать чистый голос Бога, говорящий: «Избегайте зла и делайте добро» (ср. Пс 37:21), человеку даже не нужно становиться христианином, потому что этот голос может слышать каждый в своей совести.

И пусть никто не пытается оправдаться тем, что не знает, где добро, а где зло. Вы делаете и боитесь признать, что делаете – значит, вы делаете зло. Хвастаться этим своим детям и родителям – это хорошо.

Только хвастаться не так, как те, кто на камеру пропагандистского телевидения говорит, что им заказали и за что заплатили. А хвастайтесь, как отец, когда он приходит с работы домой и рассказывает своим маленьким детям, чем он занимается весь день.

Помню, когда в декабре 2020 года начальник уголовного розыска отдела милиции Россон вёл против меня административное производство, и я спросил его, что он скажет своему ребенку дома, когда вернется с работы. Он ответил, что не говорит о работе дома, сказав, что он разделил работу и семейную жизнь. Однако что это за жизнь, когда родитель не может сказать своим детям, как он зарабатывает на хлеб. Ведь, конечно, никто не может похвастаться тем, что он бил людей на работе, давал ложные показания, выносил несправедливые приговоры, требовал осудить невиновных.

И человек, участвуя во всем этом, пытается оправдаться одной фразой: «Я выполнил приказ».

Опять же, это похоже на оправдание Адама. «Женщина, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел» (Бытие 3:12), – сказал Адам, оправдывая свое посягательство на запретный плод. За Адама виноваты все: и Бог, давший ему женщину, и женщина, соскользнувшая с запретного плода, – все, кроме самого Адама.

Адам не мог спрятаться, не оправдать себя перед Богом. Вот почему он был наказан. Был выброшен из рая.

В возвращении потерянного рая тактика сокрытия и пустых отговорок неэффективна. Только взяв на себя ответственность за действия, исправив ошибки, мы сможем вернуть то, что было потеряно из-за ошибочно выбранной стороны в борьбе добра и зла.

И никак иначе! От правосудия Божьего и земного не спрятаться силовику за балаклавой, а проповеднику – за стеной молчания.

Апостол Павел сказал: «Я уверовал, поэтому я сказал» (2 Кор. 4:13). Как раз об этом я и говорю. И вы, друзья, говорите. Не прячьтесь, а говорите – словами истины рушьте царство лжи. И будет нам рай.

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