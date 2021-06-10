Возомнивший себя дрессировщиков пес стал звездой Сети
- 10.06.2021, 13:32
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Взрослая собака решила научить щенка команде «сидеть».
Хозяин маленького щенка, решивший научить его команде «сидеть», и не думал, что у него появится помощник, пишет 120.su.
Более взрослый пёс присоединился к процессу дрессировки и подумал, что он и сам знает, как лучше научить малыша выполнять команду. Четвероногий педагог использовал собственную лапу, чтобы наконец-то усадить непонятливого ученика.
В итоге команда была выполнена, вот только помощник дрессировщика, кажется, не совсем понял, почему лакомство после удачного урока досталось только щенку.