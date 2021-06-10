Кольцо огня: в мире наблюдают кольцевое солнечное затмение. 10.06.2021, 13:29

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Онлайн-трансляция.

Кольцевое солнечное затмение (его еще называют "огненным кольцом") 10 июня частично видно из Соединенных Штатов, Северной Канады, Европы, Северной Азии, России и Гренландии, в зависимости от времени и даты, сообщает Space.com.Трансляцию затмения ведет NASA в YouTube, сообщил "Гордон".

Поскольку Луна пройдет в самой дальней точке от Земли на орбите, она будет казаться меньше, чем видимый диск Солнца. Поэтому зрители увидят кольцевое, а не полное затмение: Солнце станет ярким кольцом света, окружающим темный силуэт Луны в течение нескольких минут.

Белорусы также увидят это необычное явление.

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