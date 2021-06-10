Санкции — это внешнеполитический парацетомол 10.06.2021, 14:02

Пример Турции и США.

На своей страничке в «Фейсбуке» политолог Андрей Казакевич поделился мыслями о международной политике и санкциях:

— После попытки военного переворота в Турции был арестован пастор Андрю Брансон. Случилось это в октябре 2016. Пастор подозревался в нескольких преступлениях, в том числе участии в планировании заговора, а также шпионаже в пользу США (особенно интересно, учитывая членство Турции в НАТО). Больше года содержался под стражей без предъявления обвинения.

В 2017 Эргоган пытался обменять Брансона на проповедника Ф. Гюлена, проживающего в США и считающегося Турцией одним из главных организаторов путча 2016 года. Дело вызвало глубокий кризис в турецко-американских отношениях и повлекло обвинения Эрдогана в «торговле заложниками».

Тем не менее, Анкара была уверена, что США никогда на санкции в отношении Турции не пойдут (чтобы сохранить отношения).

Суд начался в мае 2018 года. В июле Трамп ввел санкции против турецких министров внутренних дел и юстиции, а в начале августа еще и тарифы на импорт из Турции стали и алюминия. Курс турецкой лиры к доллару достиг рекордных минимумов.

В октябре 2018 года Брансон был признан виновным в пособничестве терроризму, но приговорен к уже отбытому в заключении сроку и практически сразу вернулся в США.

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