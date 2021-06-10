Европарламент призывает расследовать возможное участие России в инциденте с самолетом Ryanair

Европарламент призывает расследовать возможное участие России в инциденте с самолетом Ryanair3
- 10.06.2021, 15:07
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Виновные попадут под санкции.
Европейский парламент 10 июня рассмотрит резолюцию по принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси и возможном участии в этом инциденте России. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Депутаты Европарламента намерены обратиться к странам ЕС с просьбой провести расследование по поводу возможного участия России в вынужденной посадке Ryanair 23 мая, и наказать санкциями виновных.
"Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. В случае подтверждения, любой гражданин России, который замешан в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека", - говорится в тексте резолюции.
В Европарламенте также обеспокоены поддержкой режима Лукашенко со стороны Кремля.