Дело MH17: представлена версия о том, что Boeing сбил военный самолет 9 10.06.2021, 15:31

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фото: AP

В представленных записях разговоров сепаратистов речь идет об истребителе Су.

В ходе слушаний о крушении рейса МН17 в судебном комплексе Схипхол в Амстердаме были представлены перехваченные телефонные разговоры обвиняемых. В них речь идет о том, что гражданский Boeing был сбит военным самолетом, пишет ТАСС.

Так, на заседании представили записи переговоров, проходивших, по версии следствия, между обвиняемыми Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, Сергеем Дубинским и Пулатовым, а также Дубинским и Харченко.

В разговорах идет речь о том, что истребитель Су («сушка») сбил малазийский авиалайнер и якобы сразу вслед за этим находящийся в распоряжении сепаратистов ЗРК Бук сбил «сушку».

«Вы точно наблюдали, что его «сушка» бабахнула или все-таки наши?», - спрашивает в одной из записей человек, которого следствие называет Дубинским.

«Не наши, «сушка», - отвечает ему собеседник, которым, по версии следствия, является Харченко.

В другом разговоре Дубинский и Харченко, предположительно, обсуждают, что сепаратисты подбили эту «сушку».

«Мы на месте. Мы уже сбили одну «сушку», - докладывает человек, которого следствие называет Харченко, в телефонном разговоре с, предположительно, Дубинским.

Также на судебном заседании представили свидетельства экс «командира ПВО «ДНР» Владимира Цемаха.

Цемах был допрошен во время его пребывания под стражей в Украине.

Судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в июле 2014 года на Донбассе, сказал, что, по словам Цемаха, он якобы никогда не видел ЗРК Бук под населенным пунктом Снежное.

«Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК Бук в Снежном», - сказал судья.

Напомним, пассажирский Boeing 777 компании Малайзийские авиалинии, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был подбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли граждане 10 государств - 298 человек.

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