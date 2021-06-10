Как выехать в Евросоюз белорусу? 4 10.06.2021, 15:41

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Особенности национальной загранкомандировки.

В редакцию officelife.media поступил отзыв от человека, который пытался попасть в Польшу. Предприниматель Инна ехала рейсовым автобусом с деловой визой. Вроде как это особый случай: не туристическое путешествие, а поездка по надобности. Должны пропустить. Но есть нюансы.

Поэтому Инну не пустили.

— Вы не переживайте. У нас таких, как вы, каждый день десятки, — сочувственно успокоили белорусские пограничники и вызвали женщине такси, чтобы она вернулась в Брест.

В постановление Совмина на сей счет говорится, что выезд возможен при загранкомандировке. Несмотря на то что командировочные удостоверения у нас вроде бы необязательны, в этом случае без них никак не обойтись.

С одной стороны, выезд за границу «в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства» сейчас разрешен. Однако разудалая бюрократия не так проста, как кажется. Думаете, прочитали постановление и все? Нет. Еще есть сайт Госпогранкомитета. Там четко сказано, что требуется комплект документов. И здесь нужно четко разделять, какой у вас случай. Если именно командировка, то необходимы упомянутое удостоверение плюс приказ о командировании или выписка из него. А какая у вас виза, деловая или туристическая, в данном конкретном случае белорусскую погранслужбу мало интересует.

Далее. Если едете не в командировку, а на переговоры с партнерами, то такой вариант «не прокатит». И постановление, и сайт пограничников требуют предъявить трудовой контракт (можно копию). То есть, по сути, если деловые партнеры фиктивно наймут вас, скажем, неким консультантом — можно проехать. Но это еще не все. Необходимо «разрешение на работу, выданное уполномоченной организацией принимающей стороны» и «разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях». Второе можно трактовать так: с туристической визой лучше не соваться.

Другой нюанс. Почему, например, Инна ехала на автобусе? Во-первых, поезда в этом направлении до сих пор не ходят из-за старых коронавирусных ограничений. Во-вторых, самолеты, сами понимаете почему, не летают. Конечно, можно полететь транзитом через Москву. Но! Еще на стадии оформления визы Инне пояснили, что в первый раз въехать из Беларуси нужно именно по земле. И первую деловую визу после «ковидного» перерыва дают на небольшой срок. За годовой — в следующий раз, товарищ. Причем если все-таки въедешь не из Беларуси по земле, то вторую могут уже не дать.

Более того, польская дипмиссия по известным политическим причинам визы в свою страну сейчас не дает. Нужно обращаться к венграм, которые теперь представляют интересы Польши в данном вопросе. Мы уже не говорим о латвийском направлении. Там вообще все радикально. Да и с литовцами…

Также сейчас не очень приветствуется личное обращение в консульский отдел посольства. Дипломаты к вам отнесутся лучше, если заявка придет через агентство. Естественно, за это надо приплатить.

Вполне возможно, что в ряде случае проще позвать деловых партнеров из ЕС, скажем, в Санкт-Петербург и там все обсудить. Но опять же — тогда у них должна быть российская виза. Да и вы сможете отправиться к берегам Невы не любым удобным способом. Первый вариант — автобус, но нужно обоснование для въезда. Фээсбэшники на границе уже набили руку на фейковых путевках в российский санаторий и прочих «подорожных грамотах». Высаживают безжалостно.

Второй вариант — поезд или самолет. Там нужен ПЦР-тест. А обратно, кстати, можно выехать и на автобусе. Пускают.

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