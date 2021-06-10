Ученые объяснили почему атмосфера Солнца намного жарче поверхности 1 10.06.2021, 15:45

фото: NASA

Они обнаружили волны, которые переносят огромное количество энергии.

Исследователи из США смогли объяснить, почему атмосфера Солнца в несколько раз горячее его поверхности. Они обнаружили волны, которые переносят огромное количество энергии, пишет rusjev.net.

Видимая поверхность Солнца, или фотосфера, нагрета до температуры около 6 000°C. Но в нескольких тысячах километров над ней (исследователи отмечают, что в рамках Солнца это небольшое расстояние) солнечная атмосфера в сотни раз горячее — она может достигать миллиона градусов или даже выше.

Такой скачок температуры, несмотря на большое расстояние от основного источника энергии Солнца, наблюдается у большинства звезд и представляет собой фундаментальную загадку, над которой астрофизики размышляли десятилетиями.

В 1942 году шведский ученый Ханнес Альфвен предложил объяснение. Он предположил, что намагниченные волны плазмы могут переносить огромное количество энергии вдоль магнитного поля Солнца из его недр в корону, минуя фотосферу, прежде чем взорваться с выделением тепла в верхней части атмосферы Солнца.

Ученые решили изучить свойства Солнца, чтобы объяснить это несоответствие. Солнце почти полностью состоит из плазмы, которая представляет собой высокоионизированный газ, несущий электрический заряд. Движение этой плазмы в верхней части солнечной атмосферы создает ток и сильные магнитные поля.

Эти поля затем затягиваются из недр Солнца и вырываются на его видимую поверхность в виде темных солнечных пятен — скоплений магнитных полей, которые могут образовывать различные магнитные структуры в атмосфере звезды.

Исследователи пришли к выводу, что в намагниченной плазме Солнца любые объемные движения электрически заряженных частиц будут нарушать магнитное поле, создавая волны, которые могут переносить огромное количество энергии на огромные расстояния — от поверхности Солнца до его верхних слоев атмосферы. Тепло перемещается по так называемым солнечным магнитным потоковым трубам, а затем прорывается в корону, создавая ее высокую температуру.

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