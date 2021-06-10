Какой будет погода на выходных 1 10.06.2021, 16:15

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Прогноз погоды по стране на 11-13 июня.

11 июня погоду в Беларуси продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность, пишет pogoda.by.

Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы при грозах местами ожидаются сильные дожди, возможен град. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

12 июня ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы и атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +22..+28°С.

13 июня сохранится влияние атмосферного фронта, вслед за которым начнет поступать неустойчивая прохладная воздушная масса со Скандинавии. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +18..+24°С.

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