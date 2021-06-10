В ЕС раскритиковали признание в РФ штабов Навального экстремистскими 10.06.2021, 16:21

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Жозеп Боррель

Жозеп Боррель призвал российские власти соблюдать международные обязательства.

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель выступил с критикой решение российского суда о признании организации Алексея Навального и его региональных представительств «экстремистскими группами». Соответствующее заявление в четверг, 10 июня, было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ЕС, сообщает korrespondent.net.

«Вчерашнее решение московского суда о признании организаций Алексея Навального «экстремистскими группами» знаменует собой серьезные усилия властей России по подавлению независимой политической оппозиции и антикоррупционных расследований, а также по устранению влияния политических сетей господина Навального накануне выборов в Государственную думу в сентябре», - заявил Боррель.

Он отметил, что это необоснованное решение подтверждает негативную тенденцию систематического подавления прав и свобод человека, закрепленных в российской конституции.

«Это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков», - отметил Боррель.

Он также от имени ЕС призвал власти России полностью соблюдать свои международные обязательства и обязательства, которые страна взяла на себя, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ.

Напомним, накануне Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы политика Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что российского оппозиционера Алексея Навального вернули в колонию после нахождения в тюремной больнице, где он находился после завершения голодовки.

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