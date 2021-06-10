Четыре фаворита на Евро-2020 10.06.2021, 17:21

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Без Испании и Португалии.

Франция

В группе сыграет с Германией, Португалией и Венгрией

Пять лет назад французы драматично проиграли в финале домашнего EURO'2016 сборной Португалии (0:1 д.в.), пишет pressball.by.

За эти годы французы реабилитировались, выиграв чемпионат мира, но осадок от того поражения до сих пор сидит в душе у многих, кто сейчас представляет "триколор". Ведь состав французов за пять лет масштабно не изменился, особенно с того самого финала. Вместо Умтити — Кимпембе, вместо Толиссо — Матюиди… Остальные — по-прежнему в ростере.

Опытные, знающие как побеждать на топ-турнирах… Добавьте фантастическую форму Канте и возвращение в сборную после шестилетнего перерыва из-за скандала, связанного с шантажом Вальбуэна, лидера "Реала" Бензема — космический микс и на выходе. Пожалуй, главный претендент на победу на EURO. Есть небольшие сомнения, что Карим сможет принять участие на турнире из-за повреждения, полученного в заключительном товарищеском матче с Болгарией, но, по сообщениям СМИ, форвард избежал серьезной травмы. Однако путь к трофею будет тернист, только в группе предстоит разобраться с немцами и португальцами. Так что, подтверждать статус фаворита придется с соперниками экстра-класса.

Бельгия

В группе сыграет с Россией, Данией и Финляндией

Для "золотого поколения" сборной Бельгии остался, по сути, последний шанс взять трофей. В условиях пандемии никогда не знаешь, что будет завтра. Да, есть еще чемпионат мира-2022, но там и конкуренция повыше. Много лет говорили о перспективных и талантливых игроках сборной Бельгии, но им так и не удалось побывать хотя бы в финале топ-турнира. Пока предел мечтаний — третье место на чемпионате мира в 2018 году.

На предыдущем EURO уступили в четвертьфинале Уэльсу (1:3)… А ведь бельгийцы — самая старая сборная на ряду со шведами (средний возраст — 29,2). Показательно, что всем лидерам около 30 лет: Куртуа (29 лет), Лукаку (28 лет), Азар (30 лет) и Де Брюйне (29 лет). Участие последнего до сих пор вызывают сомнения. В финале Лиги чемпионов капитан "Манчестер Сити" получил неприятную травму: перелома костей носа и левой глазницы. Потребовалась операция. Она прошла успешно и Кевин уже в расположение сборной. Похоже, все хорошо, но насколько травма повлияет на игру лидера сборной… God knows. Скоро узнаем, насколько Де Брейне готов.

Англия

В группе сыграет с Чехией, Хорватией и Шотландией

От самой старой к практически самой молодой команде турнира. Для англичан предстоящий турнир — большой шанс сразу выиграть трофей, а не пойти по пути сборной Бельгии. Команда у Саутгейта очень молодая — 25,2 года. Моложе только у Турции — 25. Важно, что в ростере есть лидеры, которые в самом расцвете сил: Кейн (27), умоляющий "Тоттенхем" отпустить его из-за отсутствия трофеев и каких-либо перспектив, Стерлинг (26). А еще добавьте перспективных Санчо (21) из Дортмунда, Рэшфорда (23) из "Манчестер Юнайтед", Маунта (22), оставшегося лидером "Челси" даже после ухода Лампарда. Получается гремучая смесь!

У англичан очень перспективный состав и самый дорогой на турнире. Англия давно ждет успехов на международной арене. Последнее золото — в далеком 1966 году на чемпионате мира, на ЧМ-2018 британцы уже сделали серьезную заявку— четвертое место. Все ждут шага вперед.

Германия

В группе сыграет с Францией, Португалией и Венгрией

"Бундесманшафт" всегда причисляют к фаворитам любого топ-турнира. У сборной Германии трудная группа, но звездный состав и все шансы на итоговый триумф. Неудачниками же в группе "смерти", скорее всего, окажутся действующие чемпионы Европы.

Немцы же будут лезь вон из кожи по двум причинам. Первая — необходимо реабилитироваться за провал на чемпионате мира, когда немцы умудрились не выйти из группы, пропустив дальше Мексику и Швецию. И самое эпичное, что проиграли в последнем матче группового этапа Южной Корее (0:2). После такой пощечины от сборной Германии ждешь чего-то выдающегося.

Вторая — это заключительный турнир под руководством Лева. Уже известно, что Флик возглавит сборную Германии после EURO'2020. Йоахим Лев с 2006 года руководит немецкой машиной и сумел стать победителем чемпионата мира в 2014 году, тренером года, по мнению, ФИФА, обладателем Кубка конфедераций-2017, бронзовым призером чемпионатов Европы-2012, -2016 и ЧМ-2010, было еще и серебро на EURO в 2008-м… Этой пятнадцатилетней истории не хватает красивого финала.

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