Видеохит: Белка пробралась в дом и утащила огромный стейк 3 10.06.2021, 17:40

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Кусок мяса оказался огромным для маленького животного.

Пользователь сайта Reddit с ником ambreezy поделился забавным роликом, над которым хохочет весь интернет, пишет apostrophe.ua.

На кадрах голодная белка пробралась в дом и утащила жареный стейк. Кусок мяса был настолько огромным, что пушистая не смогла его далеко унести. Она спустилась с балкона на соседнюю крышу, обхватила громадину крошечными лапками и принялась жевать. Реддитору посчастливилось заснять этот смешной момент на камеру, и теперь ролик собирает тысячи просмотров и шуток.

Пользователи смеются над прожорливой белкой и делятся своими историями. Один из комментаторов написал, что недавно стал свидетелем похожей картины, только грызун поедал не мясо, а большой сладкий пончик с глазурью. Другие пишут, что видели белок с куском пиццы в зубах и целым пакетом рогаликов с повидлом.

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