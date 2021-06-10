Против российского блогера Юрия Дудя завели дело 7 10.06.2021, 18:48

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На его YouTube-канал подписано более 9,2 млн пользователей.

В отношении блогера и журналиста Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков, информация об этом размещена в электронной картотеке Зюзинского суда Москвы.

Дудю вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). По этой статье ему может грозить наказание в виде штрафа до 1,5 млн руб.

Об этом также в своем посте во «ВКонтакте» сообщила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Именно Лига безопасного интернета в апреле 2021 года обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя, — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. «Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию управления по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но несмотря на это, состоялось объективное расследование и дело было доведено до суда», — говорится в ее посте. Мизулина утверждает, что психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью.

Сейчас на созданный в 2014 году YouTube-канал «ВДудь», который ведет журналист, подписано более 9,2 млн пользователей. Интервью с Ивангаем там вышло 18 марта и набрало к настоящему моменту 20,5 млн просмотров. Интервью с Моргенштерном Дудь опубликовал 3 ноября 2020 года, у него 26,6 млн просмотров. В интервью с Ивангаем часть видео была удалена со спойлером: «Тут идут слова, которые российский закон может посчитать призывом к употреблению. Поэтому мы проматываем их».

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