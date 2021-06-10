Белорусские спортсмены не смогут прилететь на Олимпиаду рейсом «Белавиа» 4 10.06.2021, 19:24

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Правительство Японии закрывает свое воздушное пространство для авиакомпании.

Правительство Японии выступит с официальной рекомендацией авиакомпаниям страны не летать над Беларусью, передает euroradio.pl.

Токио отреагировал на посадку в нашей стране пассажирского самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В заявлении отмечается, что «риск повторения подобной ситуации не может быть исключен».

Япония решительно осуждает «принудительную посадку гражданского лайнера» и требует немедленного освобождения задержанных.

Также правительство Японии закрывает свое воздушное пространство для «Белавиа» и не будет принимать ее рейсы (включая чартерные), «даже если поступит соответствующая просьба».

Ранее ЕС запретил полеты всех авиакомпаний Беларуси в своем воздушном пространстве, а также посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах. Такое же решение приняла Украина.

Напомним, в Токио состоится Олимпиада-2021. Таким образом, белорусские спортсмены не смогут прилететь на Игры рейсом «Белавиа».

23 мая самолет, выполнявший рейс по маршруту Афины – Вильнюс, незапланированно сменил курс и приземлился в Минске в сопровождении истребителя ВС РБ. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич. Он был помещен в СИЗО, правозащитниками признан политзаключенным.

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