Определен порядок работы магазинов в ночное время 10.06.2021, 19:54

Порядок работы магазинов будет изменен с 8 июля.

Совмин постановлением №319 утвердил Положение о порядке и условиях согласования режима работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков с 23:00 и до 07:00.

Согласно документу, режим работы объектов, исходя из мест их нахождения, согласуют городские и районные исполкомы и местные администрации районов в Минске.

Для согласования необходимо заявление по установленной форме, которое можно передать в соответствующий орган лично или по почте.

Не позднее двух рабочих дней со дня его поступления в территориальный ОВД направляется поручение провести оценку соответствия объекта критериям общественной безопасности, установленным положением. Оценка проводится в течение трех рабочих дней со дня получения документов, ОВД составляет заключение и направляет его в местный исполнительный и распорядительный орган.

Заявление и заключение рассматриваются и в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления принимается решение.

Документ также устанавливает случаи, при которых согласование режима работы признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 8 июля текущего года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

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